¡Qué cerca estuvo! Menotti reveló cuando le ofrecieron dirigir a Costa Rica en el Mundial de Italia 1990

Aquel recordado Mundial de Italia 1990 es una sonrisa para Costa Rica. Porque en su primera clasificación el certamen, logró superar la fase de grupos en una zona difícil y, aunque más tarde caería frente a Checoslovaquia en los octavos de final, ese viaje de la selección tica junto a Bora Milutinovic es histórico.

Pero antes que el director técnico serbio tome las riendas del equipo antes de la Copa del Mundo, hubo otro ofrecimiento a un DT argentino: César Luis Menotti. "Nunca soñé, ni me importa dirigir una Copa del Mundo. Para mí el estar en un Mundial es la conclusión de un montón de logros obtenidos para llegar ahí. A mí me lo ofreció Costa Rica antes que a Bora Milutinovic y con cifras millonarias, para estar con la selección en el Mundial de Italia 90'. Y la rechacé porque no desembocaba mi tarea en ese trabajo", reveló el técnico en una entrevista realizada en 1992 por el programa En Caliente.

Menotti con la Copa del Mundo en 1978,

El histórico DT campeón del Mundial de 1978, declaró que no aceptó la oferta en aquel momento por el esfuerzo que implica lograr clasificar a la Copa del Mundo. "A mi no me gustaba la idea de llegar a Costa Rica como un dios, en un mes armar un equipo y salir a ver qué pasa. Y si me ayuda la suerte, gano un poco mas en mi currículum", explicó.

���� El día que César Luis Menotti pudo dirigir a Costa Rica en el Mundial de Italia 1990 �� pic.twitter.com/X8W6L5xyZd — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) April 26, 2020

En el debut en el Mundial fue ante Escocia y la “Sele” ganó 1-0 con un único gol de Juan Cayasso. Posteriormente se cayó por la mínima ante Brasil y en el último partido la sorpresa se hizo todavía mayor: victoria 2-1 sobre Suecia con goles de Roger Flores y Hernán Medford que le dio a la “Sele” el boleto a los octavos de final. En dicha instancia se perdió 4-1 ante Checoslovaquia.

Italia 90 marcó un antes y un después en el futbol costarricense y tuvo la chance de que uno de los grandes técnicos de la historia puedan estar a cargo de los futbolistas ticos.