Joel Campbell le ganó el duelo a Gabriel Torres en una nueva jornada de la Liga MX

En una nueva jornada en el Torneo Guard1anes Clausura 2021, los Pumas de Gabriel Torres, se enfrentaban al León de Joel Campbell, con la necesidad para ambos de sumar de a tres unidades para escalar en la tabla de clasificación, ya que hasta la fecha, no está siendo su mejor arranque de campeonato. Sobre todo para los actuales campeones que tenían que buscar una victoria fuera de casa.

Joel Campbell fue determinante para el León en el torneo anterior justo en la etapa final. Siendo figura en las semifinales y en la gran final. Tomando en cuenta que durante la etapa regular, no había tenido demasiadas oportunidades y tampoco un rendimiento que lo respaldara. Sin embargo, pudo sobreponerse en el final.

Gabriel Torres llegó esta temporada a la casa de los Pumas UNAM para reforzar el ataque del equipo. Con toda su experiencia, el panameño tendría su primera vez pisando suelo mexicano para sumar un nuevo club a su carrera. En los dos primeros encuentros para el catracho, no tuvo demasiada fortuna. Y ahora, ante León, quería esa revancha.

Con un resultado final de (0-1) fue victoria para el Club León con una anotación de Ángel Mena al minuto 68 de partido. En el segundo tiempo, Joel Campbell ingresó de cambio para darle un poco más de frescura a la ofensiva del equipo. Mientras que Gabriel Torres sí partió como titular, aunque posteriormente fue sustituido para el segundo tiempo.

Aunque en esta oportunidad el triunfo fue para el costarricense, no ha sido un gran comienzo para ambos en este Torneo Guard1anes Clausura 2021. Con cero asistencias y cero goles, son números que no llenan de confianza. Sin embargo, ambos futbolistas centroamericanos saben que deberán sacarle el máximo a cada minuto en cancha, si quieren ganarse un lugar en el once titular respectivamente.