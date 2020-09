Patrick Sequeira se va al Celta de Vigo

Tras haber militado por varias temporadas en el Real Unión Club de Irún, el arquero costarricense Patrick Sequeira ahora defenderá los colores de la filial del Celta de Vigo, luego de que esta última entidad llegara a un acuerdo que incluye el préstamo con opción de compra del guardameta.

Esto fue informado por el portal español Mundo Deportivo, que destacó al centroamericano por su "buen juego aéreo y su capacidad de reacción en el uno contra uno", así como también denotan que "ha demostrado tener potencial y ser un portero interesante para la Segunda B", auspiciando que con los gallegos "seguirá creciendo".

En este nuevo plantel, el medio ibérico recordó que no deberá pelear por la titularidad, debido a que tanto el guardavalla principal como el suplente están lesionados. "El portero titular, Rubén Blanco, (...) no podrá jugar hasta final de año; (...) su sustituto, Sergio Álvarez, (...) se rompió en mayo los dos meniscos de la rodilla y parte del ligamento cruzado de una de ellas, y no podrá jugar hasta comienzos de noviembre".

�� Patrick Sequeira Vigoko Celtari urte betez utzita, datorren udaran galiziarrek atezain gaztea erosteko aukera izango dutelarik.



�� Patrick Sequeira cedido al Celta de Vigo para una temporada, con una opción de compra para el club gallego el próximo verano. pic.twitter.com/i47bmZq84b — Real Unión Club Irun (@REALUNIONCIRUN) September 9, 2020

Otro reconocido medio como lo es Besoccer cataloga a Sequeria como "uno de los guardametas más prometedores del panorama internacional", mientras que su traspaso lo tomaron como "inesperado" y "que ha sorprendido a todos, ya que las negociaciones están tan avanzadas que tan solo falta la confirmación oficial del traspaso del meta de 21 años".

Sus actuaciones con el equipo "B" del Celta de Vigo podrían ofrecerle el salto a la Primera División, aunque tendrá que ser paciente y saber ganarse ese lugar a base de esfuerzo, esmero y talento.