.Padre de Kobe Hernández: "El no le ha cerrado las puertas a Honduras"

El padre de Kobe Hernández dio charló largo y tendido sobre las posibilidades de su hijo de jugar para la Selección Nacional de Honduras. Luego de que Fabián Coito revelara que el jugador estuvo a punto de llegar a los micro ciclos de la sub 23 (Wolsburgo no lo prestó), una gran parte de la afición hondureña se emocionó con la posibilidad de su elección por la bicolor.

Ante esto, la opinión de un padre no deja de ser importante; y más cuando el porcentaje catracho de Kobe proviene de la vía paterna Es por eso que don Juan Hernández, hondureño de nacimiento, expresó su punto de vista para Cronometro de Diario Tiempo. "Kobe fue convocado por Fabián Coito a la Sub 23 sin ningún compromiso, pero su equipo no lo dejó ir. Lo que se buscaba era saber como se sentía estando con selección", empezó diciendo.

Kobe Hernández, hondureño que podría jugar para Honduras o Estados Unidos.

Seguido a eso, también desveló con el tema de los papeles no habría mayor problema: "Kobe ya tiene su partida de nacimiento de Honduras, el pasaporte es lo que no ha sacado", agregó. Después de eso, también habló sobre las condiciones deportivas de su hijo, al que también dirigió como jugador en sus inicios:

"El juega mejor como lateral izquierdo. Hay gente aquí que le dice que es mala decisión jugar para Honduras, pero otros le dicen que es buena. Nosotros creemos que esa decisión debe ser del jugador. Pero Kobe no le ha cerrado las puertas a Honduras", afirmó.

Cabe destacar que la joven promesa no fue citada a la sub 23 norteamericana, y que sería difícil que pueda jugar en la selección absoluta, algo que Honduras si le puede ofrecer en el mediano plazo.