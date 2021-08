Keylor Navas se quedó sin la Supercopa de Francia con PSG tras perder ante el Lille [VIDEO]

Keylor Navas y PSG no tuvieron su mejor comienzo de temporada, más allá de los encuentros amistosos que habían tenido. En el primer partido oficial en la Supercopa de Francia ante el Lille, sufrirían su primer derrota y su primer título de la campaña. Con un resultado de (1-0) los parisinos se quedaron sin poder sumar un trofeo más en sus vitrinas. Aunque Mauricio Pochettino no pudo contar con varias de sus figuras, eran favoritos y no pudieron aprovechar la oportunidad.

En los primeros minutos el Lille fue el conjunto que más oportunidades tuvo para abrir el marcador teniendo como a Keylor Navas como gran protagonistas teniendo acciones interesantes, pero al minuto 44 con un fuerte derechazo de Xeka desde fuera del área, dejaba sin opciones al arquero costarricense para evitar la caída de su arco. Con este resultado, el Lille tomaba ventaja (1-0) en la Supercopa de Francia.

Para el segundo tiempo la dinámica cambió, con un PSG más comprometido en busca de retomar la situación ya que ahora tenía dos elementos en contra: el tiempo y el resultado. Sin Neymar y sin Mbappé todo era más complicado, pero los dirigidos por Mauricio Pochettino insistían. Un dato importante es que el PSG estaba cortando una racha de ocho (8) Supercopa de Francia ganadas de forma consecutiva.

¿El primer gol de la Supercopa entre Lille y PSG? ¡¡UN TERRIBLE GOLAZO!! Espectacular remate de Xeka para el 1-0 del campeón de la #Ligue1xESPN. pic.twitter.com/NI5IaywjYh — SportsCenter (@SC_ESPN) August 1, 2021

Keylor Navas se quedó sin Supercopa de Francia

No iba a haber tiempo para más y el PSG se quedaba sin la Supercopa de Francia y sin el primer título de esta nueva temporada. Keylor Navas y sus compañeros comenzaron con el pie izquierdo en Francia. El Lille con un golazo del portugués Xeka (1-0) se ha quedado con el primer trofeo de esta campaña y además, le quita una racha al conjunto parisino de ocho (8) títulos consecutivos de esta Supercopa de Francia.

¡EL LILLE ES EL SUPER CAMPEÓN DEL FÚTBOL FRANCÉS!



�� Tras conquistar la #Ligue1UberEats, los Dogos se alzan con el #TropheeDesChampions pic.twitter.com/xWQFQPjywB — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) August 1, 2021