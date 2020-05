Nayib Bukele advierte que El Salvador está "en camino al colapso" del sistema de salud

Los meses siguen pasando y el coronavirus COVID-19 sigue azotando al mundo, con casi 3.5 millones de personas contagiadas y alrededor de 246 mil decesos. El sanitario no es el único ámbito afectado, ya que la fuerte recesión economica que acarrea todo el sistema de prevención y tratamiento también es preocupante.

Sin embargo, dependiendo de las políticas adoptadas, golpea de forma diversa a las distintas naciones y a velocidades dispares. Europa, por ejemplo, sufrió a flor de piel al agente infeccioso, con una gran mayoría proveniente del viejo contintente. España, Italia, el Reino Unido, Alemania y Francia fueron las principales afectadas.

Casos en el mundo, hoy 3 de mayo (Fuente: Google)

En América también repercutió, de forma primordial en los Estados Unidos, el territorio con mayor cantidad de enfermos (casi 1,2 millones, casi seis veces más que Italia) y muertos (casi 68 mil, cerca de una cuarta parte del total global). El Salvador no está ajeno a la situación, y también ha sufrido las consecuencias.

Por ello, Nayib Bukele advirtió, mediante sus redes sociales este domingo, que acaban de entrar en la etapa más vulnerable de todas, lo cual necesitará imperiosamente de disponibilidad hospitalaria y de la capacidad sanitaria de soportar lo que vendrá. "Estamos en etapa de máximo contagio comunitario y en camino al colapso de nuestro sistema de salud", lanzó.

1 nuevo paciente fallecido / 16 nuevos pacientes curados



Estamos en etapa de máximo contagio comunitario y en camino al colapso de nuestro sistema de salud.



Aunque no sirva de mucho que se los recuerde, si no es ESTRICTAMENTE NECESARIO, #QuedateEnCasahttps://t.co/BB3A3ctiIt — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 3, 2020

Además, bregó por la responsabilidad de todos los salvadoreños a quedarse en sus casas: "Aunque no sirva de mucho que se los recuerde, si no es si no es estrictamente necesario quedate en casa".