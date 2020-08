MLS repasa la trayectoria de Marvin Loria

Esta noche se disputará la primera de las dos llaves semifinales de la "MLS is Back", el formato especial que adoptó la máxima divisional de Estados Unidos para poder completarse a tiempo, luego de que se viera reducido drásticamente el calendario deportivo por la pandemia del coronavirus COVID-19.

Portland Timbers será uno de los equipos que tomarán parte del duelo, en el cual deberán enfrentar a Philadelphia Union. En pos de seguir desarrollando la previa para ese compromiso, la página oficial de la MLS en español le realizó una entrevista al costarricense Marvin Loria, quien milita en la franquicia de Oregón.

Semifinales de la MLS is Back (Foto: MLS)

"Estando dentro de la cancha a mi se me olvida todo, y lo único que quiero es jugar fútbol, divertirme y ganar", expresa como introducción del video el propio tico. Tras ello, comenzó a relatar sus inicios: "Jugué desde los 9 años en Saprissa, y desde ahí estuve toda mi infancia. Siempre he sido morado desde que nací, desde pequeño".

"Mi debut fue a muy temprana edad, a los 16 años en el 2013. A los 18 me fui a Portugal, me quedé un año en préstamo a Benfica, pero yo quería más. Era una oportunidad enorme, más para un jugador de Costa Rica, pero al final no se dieron las cosas. Me presentaron la opción de ir a Portland Timbers II porque quería jugar, demostrar que si podía", añadió el centroamericano.

"Después de ese 2018, Timbers decidió comprarme. Ha sido muy bueno todo ese cambio que hubo en un año", continuó. Finalmente, habló de La Sele: "En la selección yo siempre estuve en divisiones menores. Debuté en el 2018 contra Estados Unidos, quiero demasiado estar en la selección, trabajo mucho para hacerlo. Quiero representar a mi país de la mejor manera, si se me da la oportunidad".