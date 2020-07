Luis Omar Tapia se cruzó en Twitter con periodista salvadoreño

El Real Madrid está a pocas jornadas de coronarse como campeón de la liga española, en una férrea lucha con el Barcelona de Quique Setién, que busca quedarse con el título por tercera ocasión consecutiva.







Sin embargo, los merenges han ganado varios partidos con penales y acciones en donde para muchos, los arbitrajes incidieron para beneficiar al conjunto de Zinedine Zidane. Esto ha provocado mucha polémica y puntos de vistas confrontados en las redes sociales, tanto a nivel de aficionados como periodistas deportivos.





Tal es el caso de Luis Omar Tapia y el salvadoreño José Hernández, ambos relatores y compañeros que trabajan para la misma televisora en Estados Unidos. "Prohibido "soplar" a los delanteros en el area, #NoEraPenal temporada de "Penalitos" #RealMadridAlaves. New way of winning in #LaLiga 'Light Penalty'", escribió el comunicador centroamericano tras la falta penal decretada a favor del merengue en el partido contra el Alavés.



Prohibido "soplar" a los delanteros en el area, #NoEraPenal temporada de "Penalitos" #RealMadridAlaves — Jose Hernandez (@JoseHDonGoL) July 10, 2020







Seguido a eso, Tapia no se quedó atras y contestó de manera jocosa, pero siendo contundente y claro en cuanto a su punto de vista. "Si necesitan lentes les paso el número del oculista jajajajaj", contestó desde su cuenta oficial de Twitter.



Si necesitan �� les paso el número del oculista jajajajaj https://t.co/RWA0PYhf9b — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) July 10, 2020