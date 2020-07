Los elogios de Diego Maradona tras la victoria de Costa Rica ante Uruguay en Brasil 2014

En aquella Copa del Mundo de Brasil 2014, que con tanto cariño se sigue recordando en Costa Rica, el reconocido exfutbolista Diego Armando Maradona estuvo como conductor de un programa creado íntegramente para aquella cita mundialista. En dicha producción llamada "De Zurda", en la que lo acompañaba también Victor Hugo Morales, repasaba la actividad de los seleccionados latinos partido a partido.

Esto incluyó también a los ticos, de quienes se habló desde la previa del certamen y también sorprendió por su gran andar en el torneo. Tras la victoria en el debut por 3-1 ante Uruguay, exdeportista y periodista se mostraron anonadados por la gesta tica, y resaltaron las virtudes que estos mostraron.

Hinchas costarricenses en Brasil, mostrados en "De Zurda"

"¿Qué me dice de la sorpresa del día? ¿De Costa Rica 3, Uruguay 1?", comentó el uruguayo para introducir el tema a la conversación. "Me dolió mucho, porque creía mucho en Uruguay", explicó primeramente el argentino. "Yo había dicho que Costa Rica se había metido en un quilombo al enfrentar a tres campeones del mundo, pero debo decir que no robó nada. Costa Rica hoy planteó un partido inteligente", añadió.

El trabajador de prensa le remarcó que "cuándo Uruguay iba ganando 1-0, ni siquiera en ese tramo jugaba mejor que Costa Rica". "Uruguay quitaba la pelota y se la daba enseguida a Costa Rica, y ahí Costa Rica construyó su fútbol", destacó el exjugador de Boca Juniors, Barcelona y Nápoli.

Finalmente, hizo hincapié en el ímpetu de los centroamericanos: "No se tiró atrás Victor Hugo, nunca. Siempre fue a buscar el partido, peleó en campo uruguayo. Siempre fue a buscar el gol". Además, ambos destacaron a Joel Campbell: "Ese Campbell juega muy bien de verdad".

Dejando de lado todo nacionalismo, Victor Hugo Morales cerró: "Fuera de lo que me afecta haber visto la derrota de Uruguay, me genera respeto Costa Rica y también simpatía. Juegan lindo, tratan de jugar bien a la pelota, tienen una línea técnica de riqueza. Hoy fue superior a Uruguay en ese sentido".