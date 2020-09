Liga Concacaf 2020: fixture oficial del torneo

Ocho días después del sorteo de la Liga Concacaf 2020, el sitio oficial del certamen reveló este último martes el fixture oficial que contempla todos los cruces que se disputarán en la Ronda Preliminar y los Octavos de Final. El mismo data no solo la fecha, sino también la hora de todos los compromisos.

El certamen encontrará su inicio en casi tres semanas, cuando la pelota ruede en Haití para el choque entre los locales de Arcahaie FC y Verdes FC de Belice. Luego de dramáticas citas, el evento verá su ocaso entre el 26 y el 28 de enero del 2021, con el duelo que determinará al campeón.

Calendario de Ronda Preliminar (hora del este y el club local aparecen primero)



Martes, 20 de octubre de 2020

20:00 Arcahaie FC (HAI) vs Verdes FC (BLZ)

22:00 CD FAS (SLV) vs Managua FC (NCA)



Miércoles, 21 de octubre de 2020

20:00 CA Independiente (PAN) vs Antigua GFC (GUA)

22:00 LD Alajuelense (CRC) vs Cibao FC (DOM)



Jueves, 22 de octubre de 2020

20:00 CD Municipal Limeño (SLV) vs Forge FC (CAN)

22:00 FC Motagua (HON) vs Comunicaciones FC (GUA)





Calendario de octavos de final (hora del este y el club local aparecen primero)

Martes, 3 de noviembre de 2020

18:00 Tauro FC (PAN) vs CD Municipal Limeño (SLV) o Forge FC (CAN)

20:15 San Francisco FC (PAN) vs LD Alajuelense (CRC) o Cibao FC (DOM)

22:30 CD Marathon (HON) vs CA Independiente (PAN) o Antigua GFC (GUA)



Miércoles, 4 de noviembre de 2020

20:00 Deportivo Saprissa (CRC) vs CSD Municipal (GUA)

22:00 Alianza FC (SLV) vs FC Motagua (HON) o Comunicaciones FC (GUA)



Jueves, 5 de noviembre de 2020

18:00 Waterhouse FC (JAM) vs Arcahaie FC (HAI) o Verdes FC (BLZ)

20:15 CS Herediano (CRC) vs Real Esteli FC (NCA)

22:30 CD Olimpia (HON) vs CD FAS (SLV) o Managua FC (NCA)

Calendario del resto del torneo

Diciembre 2020

1-3: cuartos de final (partido de ida)

8-10: cuartos de final (partido de vuelta)



Enero 2021

5-7: Semifinales (partido de ida)

12-14 Semifinales (partido de vuelta)

19-21: Final (partido de ida)

26-28: Final (partido de vuelta)