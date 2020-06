La gran respuesta de Carlos Pineda a una aficionada de Olimpia

Desde su gran rendimiento en la Liga Nacional y, principalmente, en la última Concachampios, Carlos Pineda se ha vuelto un ídolo para los aficionados del Olimpia. El futbolista de tan solo 22 años ya tiene a los fanáticos en el bolsillo debido a su gran desempeño. Es por lejos una de las mayores promesas del fútbol catracho.

A todo esto hay que sumarle su renovación por tres años que firmó ayer. Cuando todo indicaba que se iría a buscar suerte en el exterior, el mediocampista decidió extender su contrato y llenó de felicidad a todos lo del Albo. Una hermosa sorpresa que les llegó a los aficionados en un momento muy critico del país por culpa de la pandemia del coronavirus.

Pineda renovó por tres años más en el Olimpia. (La Prensa)

Pero esto no es todo, Pineda sigue haciendo méritos para ser amado por todos. El jugador decidió contestarle un tweet a una fanática y se llevó cientos de aplausos. Él es un fiel usuario de Twitter y más durante el parate de la actividad. Aprovechando esto, decidió hacerle una gran promesa a una fan.

Próximo partido del olimpia con público, yo te doy el boleto ��, guardar el twitt — Carlos Pineda (@pinedalopez97) June 27, 2020

Nazareth G., twittera aficionada de Olimpia, le hizo un claro pedido a los directivos en las redes sociales y no pasó desapercibido para el jugador: "Quisiera ser famosa para que el @CDOlimpia me regalara el kit conmemorativo y no una simple aficionada que dejaba de comer en la U para comprar el boleto, la camisa o viajar".

Minutos más tarde, Pineda le contestó y le cumplió el sueño con una hermosa promesa: "Próximo partido del olimpia con público, yo te doy el boleto, guardar el twitt". Un comentario que fue muy aplaudido por todos y no solo los fanáticos del Albo. Hinchas de distintos clubes celebraron el accionar del mediocampista.