La ayuda económica que recibió el Deportivo Saprissa por parte de Keylor Navas

A nivel internacional el fútbol no está pasando por su mejor momento económico debido a todas las consecuencias negativas que ha traído la pandemia del Coronavirus. Costa Rica y sus clubes no han estado al margen de esta situación y a pesar de continuar con la liga manteniendo los protocolos de seguridad, el no ingreso por taquilla es algo que perjudica seriamente a los equipos. Sin embargo, el Deportivo Saprissa ha recibido una buena noticia de un viejo amigo.

El Deportivo Saprissa pudo recibir un primer pago por los derechos de solidaridad correspondientes a la transferencia internacional por la ficha de Keylor Navas del Real Madrid al París Saint-Germain pasado año. Noticia que les llegó en un momento complicado, tomando encuenta que económicamente no se está atravesando por un gran contexto, pero que es un pequeño alivio.

De esta manera, para ESPN Digital, lo pudo confirmar el presidente de la institución de los Morados, Juan Carlos Rojas, el cual explicó que son tres tractos de dinero los que deben recibir próximamente. “Ya entró el primer tracto, quedan dos más. Sin duda alguna eso ayuda tremendamente. En una estructura como la de Saprissa ahora sólo tenemos la mitad de ingresos y, a pesar de los esfuerzos en ahorro de gastos que hemos tratado de realizar, sería imposible no tener perdidas”, confesó el presidente Juan Carlos Rojas.

¡Hola, maes! ��@keylornavas tiene un mensaje especial para todos los niños y niñas de Costa Rica. ¡Pura vida! ����#DíaDelNiño ❤️�� pic.twitter.com/08EcSEJ6Oo — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) September 9, 2020

Según la FIFA, un cinco por ciento de una transferencia internacional se tiene que distribuir entre aquellos clubes que ayudaron en la formación de un jugador entre los doce a los 23 años y, Keylor Navas, estuvo con Saprissa entre los 14 a los 24 años.

La transferencia de Keylor Navas al Real Madrid y luego al PSG rondó unos 15,00 mill. €, pero el 5% correspondiente a estos derechos de solidadridad, el Deportivo Saprissa no recibiría todo el pago de este porcentaje. Debido a que el arquero costarricnese a sus 12 años de edad estaba en el escual del Pedregoso en Pérez Zeledón.