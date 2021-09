El posible once del PSG de Keylor Navas para enfrentar al Manchester City en la Champions League

Keylor Navas y el PSG serán protagonistas del partido de la jornada en la UEFA Champions League cuando enfrenten al Manchester City de Pep Guardiola. Dos de los mejores equipos en la actualidad y de los últimos años medirán fuerzas en la segunda jornada del Grupo A. Los ingleses buscarán registrar su segunda victoria que les aseguro al menos por esta jornada el primer lugar del grupo, mientras que los parisinos intentarán llevarse el primer triunfo, luego de que en la fecha anterior igualaran ante el Brujas.

Es importante recordar que con toda la inversión que el PSG ha hecho esta temporada, no solamente por el fichaje de Lionel Messi, sino además por contratar a Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi , Gianluigi Donnarumma y además todas las figuras con las que ya contaba anteriormente. Por ende, los dirigidos por Mauricio Pochettino no están solamente a ganarlo todo a nivel local, sino también en Europa con la UEFA Champions League.

Posible once del PSG ante el Manchester City

Mauricio Pochettino colocaría el siguiente once ante el Manchester City. Portería: Keylor Navas. Defensas: Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe y Abdou Diallo. Mediocampistas: Gueye, Marco Verratti y Georginio Wijnaldum. Atacantes: Di María, Neymar y Kylian Mbappé. Este sería el equipo que colocaría el DT argentino para enfrentar al conjunto de Pep Guardiola. Lionel Messi estaría en el banco de los suplentes.

�� ¡LOS CONVOCADOS PARA HOY! ������



Qué lindos regresos...�� pic.twitter.com/FpFgPXcfuA — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) September 28, 2021

Lionel Messi no comenzó de la mejor manera esta edición de la UEFA Champions League con el PSG. Esta nueva casa del argentino ha sido uno de los fichajes más importantes de la historia del fútbol. Además, también tuvo que perderse el encuentro por la Ligue 1 ante el Montpellier por molestias musculares y aunque ayer se entrenó a la par de sus compañeros, al parecer todavía no está al 100% y han decidido no arriesgar en este inicio de temporada. Tal vez ingrese en el segundo tiempo si así el partido lo requiere.