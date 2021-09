Lionel Messi podría estar ante el Manchester City por Champions League

Lionel Messi no comenzó de la mejor manera esta edición de la UEFA Champions League con el PSG. Esta nueva casa del argentino ha sido uno de los fichajes más importantes de la historia del fútbol. Y ahora, deberá demostrarse dentro del terreno de juego. En el partido anterior de la Liga de Campeones, el conjunto parisino dirigido por Mauricio Pochettino no pasó del empate ante el Brujas. Posteriormente Lionel se perdería el encuentro por la Ligue 1 ante el Montpellier por molestias musculares, por lo que las alarmas en la capital francesa estaban alertas.

No es para menos, con toda la inversión que el PSG ha hecho esta temporada, no solamente por el fichaje de Lionel Messi, sino además por contratar a Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi , Gianluigi Donnarumma y además todas las figuras con las que ya contaba anteriormente. Por ende, los dirigidos por Mauricio Pochettino no están solamente a ganarlo todo a nivel local, sino también en Europa con la UEFA Champions League.

Buenas noticias para el PSG de Keylor Navas

Hoy el PSG de Keylor Navas ha recibido una gran noticia: Lionel Messi se ha entrado a la par de sus compañeros y apuntaría a ser titular mañana ante el Manchester City de Pep Guardiola o la menos en la lista de los convocados dejando atrás aquellas molestias físicas. De esta manera aumentan las probabilidades de ver una vez más a ese tridente mágico: Neymar, Mbappé y Messi. Ante un poderoso equipo como el City, uno de los finalistas de la edición pasada.

Manchester City y PSG serán los candidatos para quedarse con su grupo, aunque los de Guardiola partieron con ventaja tras quedarse con los tres puntos en la primera jornada, saben que esta competencia es muy extensa y que cualquier error puede costar caro. Así como también quedar en segunda posición. Por ende, este partido será como una final para ambos y si los parisinos pueden contar con Lionel, mucho mejor para Keylor y compañía.

