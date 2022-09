Diario AS de España abrió debate entre quién es el mejor jugador en la historia de Concacaf y directamente colocó a las leyendas de Costa Rica y El Salvador.

Siempre es recurrente el dilema entre grandes futbolistas que ha tenido la historia de Concacaf, sin embargo, cuando se trata del fútbol de Centroamérica, no hay otra discusión que no contemple al guardameta costarricense Keylor Navas y el ex volante salvadoreño, Jorge 'Mágico' González.

A pesar de que el 'Mágico' se retiró a los 42 años de edad en el FAS de El Salvador en el 2000, dejó un legado enorme a nivel de selección y en distintos clubes como el Cádiz CF de España. No obstante, en el caso del portero tico aún continúa vigente con el PSG de Francia.

En concreto, el Diario AS de España volvió abrir el debate tras realizar una extensa publicación sobre ambos legendarios futbolistas con el siguiente título: "¿Quién es el mejor futbolista centroamericano en la historia: Mágico González o Keylor Navas?".

Épocas diferentes, posiciones distintas y circunstancias diferentes para cada uno de estos íconos, empero, en cuanto a logros colectivos e individuales, Navas no solo saca ventaja en comparación a otras leyendas del área, sino que se destaca a nivel de Concacaf.