Kevin Álvarez: “No vengo a pasear a Real España”

Real España dio una gran sorpresa hace unos días, luego que se diera a conocer la incorporación del defensor hondureño Kevin Álvarez para el Torneo Apertura 2021 de la Liga Betcris, luego de que se llegara a un acuerdo para que el IFK Norkoping de Suecia lo diera en calidad de préstamo para los próximos seis meses.

Álvarez llegó a Honduras procedente de Europa hoy en horas de la mañana, de inmediatamente se traslado a las instalaciones de la Máquina, donde definió los últimos detalles de su contratación, así como ser presentado y dar declaraciones a los medios, donde dejó claro que esto no es un retroceso en su carrera, sino que un gran reto.

Conéctate a la conferencia de prensa, haz clic en el siguiente link:https://t.co/8x9eNVRNWw — Real España Oficial (@rcdespana) August 19, 2021

“Estar acá de nuevo lo tomo como un reto, estoy agradecido con Real España. He comenzado a ver colegas de ustedes que lo toman como un fracaso o retroceso, porque ven el avance de otros; el peor error de un futbolista es ese, ver como va la carrera de otros, cada uno va a su ritmo y esto lo tomo positivo para mí”, dijo Álvarez.

“Competiré por una posición en el equipo y ganarme un puesto, son seis meses que no vengo a pasear a Real España, no lo tomo como vacaciones, sino a trabajar fuerte. No lo veo como un retroceso, lo veo como una nueva oportunidad en mi vida. Vengo en óptimas condiciones, pero vengo de un largo viaje y no sería recomendable, pero si el técnico me solicita estoy a disposición”, agregó.

Kevin Álvarez estuvo las últimas semanas concentrado con la Selección de Honduras, que participó en la Final Four de la Concacaf y en la Copa Oro 2021, ahora se concentrará en el Torneo Apertura 2021 y al finalizar se definirá sí regresa a Suecia o buscará otro destino futbolístico.