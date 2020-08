Kervin Arriaga suena para llegar a un grande de Argentina

Kervin Arriaga podría tener todo listo para jugar en el extranjero; y en una liga de gran nivel. Según distintos portales argentinos, el mediocampista hondureño ha sido ofrecido al ex equipo del atacante hondureño Eduardo Benett: San Lorenzo de Almagro.



De acuerdo a lo que informa el portal www.mundoazulgrana.com, el volante de Marathón ha sido ofrecido al club de Boedo. "De la tierra de Eduardo Bennett, quien dejó un grato recuerdo en el pueblo azulgrana, el volante derecho comenzó su carrera en Platense (Hon), fue el objetivo de Pedro Troglio en Olimpia y arregló su continuidad en Marathón", explicó el sitio en la noticia.





Foto - (Kevin Mejía)





Sin embargo, el panorama no es tan sencillo como parece. El fútbol argentino todavía no comienza, y los vuelos internacionales todavía no se han abierto ni en Honduras ni en Argentina, en caso de que todas las partes llegaran a un acuerdo.



Pese a eso, Arriaga se ha posicionado como una de las jóvenes promesas más importantes del fútbol hondureño, acumulando 88 apariciones y 12 goles en lo que va de su carrera en Liga Nacional de Honduras. Su gran pegada y despliegue dentro del campo, tanto defensivo como ofensivo, lo han llevado a ser una de las figuras de la selección nacional sub 23, por lo que una salida al extranjero tampoco sonaría descabellada.