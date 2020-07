Jostin Daly abandona Comunicaciones para jugar en un club de Costa Rica

Siguen moviéndose los fichajes para el Apertura 2020 del fútbol en Costa Rica, en donde los equipos buscan competir de la mejor manera y cumplir con sus objetivos respectivamente. Asimismo, la llegada de las nuevas incorporaciones ilusionan a los aficionados de volver a ver campeón a su equipo de toda la vida, según el caso.

El atacante jugó 11 de los 13 partidos del Torneo Clausura 2020 para acumular 518 minutos y marcar 3 goles, además registró una serie ante el Club América de México en la Liga de Campeones de la Concacaf. Quien ahora volverá sus goles al fútbol tico a pesar de su corta edad.

Jostin Daly Herediano (Foto: Twitter/Herediano)

Con 22 años, Jostin Daly no jugará con el conjunto de Comunicaciones la próxima temporada y es que fuentes de ESPN, se menciona que fue fichado por el Sporting FC, de Costa Rica. Asimismo, dicho equipo lo presentará en las próximas horas. Mientras que el jugador se despidió con un mensaje a través de las redes sociales.

“Hoy concluye mi etapa por Guatemala de la cual salgo muy satisfecho. Le agradezco a todos los que me brindaron apoyo durante esta etapa, me hubiera encantado seguir vistiendo esos colores, pero por temas que están afectando a el mundo entero me toca salir”, escribió Jostin Daly a través de su cuenta oficial de Instagram.

Jostin Daly vestirá los colores del Sporting FC en Costa Rica, recién ascendido a la Primera División, luego de vencer a Juventud Escazuceña. Este conjunto tico se fundó en el 2016 y jugará en casa desde el estadio Ernesto Rohrmoser en Pavas. Y hasta la fecha cuentan con los siguientes extranjeros: José Calderón (Panamá), Michael Umaña (Costa Rica), Manfred Russell (Costa Rica), Andrés Lezcano (Costa Rica), Agustín Herrera (México).