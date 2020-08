Jaime Alas: "Si Canadá hubiera estado sexta, no se cambia el formato"

El cambio en el formato de las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022 ha motivado diversas opiniones al respecto. Algunos se mostraron a favor, mientras otros dejaron en claro su descontento, tanto por situaciones puntuales como alguna normativa general.

Jaime Alas, volante de la Selección de El Salvador, se explayó sobre lo mencionado en diálogo con El Gráfico: "Cuando se dio a conocer, uno se puso medio molesto, porque no sabíamos el porqué. Ahora nosotros tenemos que remar desde cero y hacer un buen trabajo. (...) Uno ya estaba con esa expectativa de que podía jugar la hexagonal y de la nada te quitan esa oportunidad. En el país ha habido mucha crítica y en la selección la supimos soportar".

Además, observó que esto favoreció a Canadá, país de origen del actual presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani: "Si Canadá hubiera estado estado sexta ahora, no se cambia el formato. No se hubiera hecho todo este problema".

"Ahora en el 2026 viene el Mundial de Canadá compartido con México y Estados Unidos, se va a ver mal que ellos no estén en la fase final de la clasificación para el 2022". A pesar de todo, aseguró: "Vamos a luchar para esos dos o tres puestos para el octogonal".

���� ¡¡Advirtió que se está buscando favorecer "a otra Selección"!! ����https://t.co/gE6qCLinuN — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) July 29, 2020

En cuanto al paulatino regreso del fútbol en Guatemala, donde se desempeña con Municipal, detalló: "Gracias a Dios se volvió a los entrenamientos, siempre tomando las medidas necesarias. (...) Sentimos un poco de temor, pero uno siempre debe ser responsable, cuidarse y más cuidar a su familia. Lo que queda es cumplir los protocolos de la liga y seguir las normas".

Finalmente, habló respecto al caso positivo de COVID-19 que surgió en los escarlatas: "Ya salió un positivo en el equipo y son cosas a las que uno se arriesga (...). Me dijo que no sentía nada, es asintomático. Ojalá no salgan más positivos y llegar bien al nuevo torneo".