Iniesta habló del Mágico y lo llenó de elogios: "Fue un fenómeno"

Siempre es bueno escuchar la opinión sobre el Jorge González de un extranjero. El mítico futbolista salvadoreño dejó su huella muy marcada en el fútbol español y es recordado por todos. Son cientas las anécdotas que cuentan sobre él y uno es mejor que otra. Jugadores enormes a nivel mundial también se arrodillan a los pies de él al hablar sobre su talento con el balón.

Este es el caso de Andrés Iniesta. El ganador de todo con el Barcelona y, actualmente, mediocampista del Vissel Kobe dio una entrevista para el Banco Agrícola en Facebook y claramente habló sobre como vio al Mágico en su país. Compartieron un partido y, pese a la gran edad del cuscatleco, reconoció que es un distinto en todo sentido.

El español se refirió a él y además, contó que desde que llegó al fútbol profesional le hablaron mucho sobre las aptitudes del Mágico: "Recuerdo el partido contra el Mágico y lo he visto en alguna imagen. Sé por lo que me ha contado la gente y por videos que he podido ver. Fue un fenómeno y su paso por España y hasta el día de hoy me consta porque me cuentan que sigue jugando pachangas. Esa magia no la perderá nunca".

Es claro que la historia de González sobrepasó Cádiz y el reconocimiento es en todo el país ibérico. Marcó una historia, tanto para los jugadores centroamericanos como para el extranjero en general. Un jugador humilde en un equipo humilde que demostró que hay personas que nacen con un talento innato y no les hace falta estar horas y horas entrenando.

El Mágico sigue haciendo de las suyas en partidos entre amigos y con 62 años encima. Como indica Iniesta, la maia que tiene está intacta y sin fecha de vencimiento. Hata sus últimos días, Jorge Alberto González seguirá con el balón bajo su pie y dejando rivales en el camino como si fueran conos de tránsito.