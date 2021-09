Hugo Pérez sobre el empate ante Estados Unidos: "Básicamente son dos puntos que se dejan en casa"

Luego del empate ante Estados Unidos en el Estadio Cuscatlán, Hugo Pérez habló con la prensa y no se mostró muy contento por el resultado obtenido. Pese a que los norteamericanos llegaban como favoritos por sus grandes figuras, El Salvador pudo quedarse con el triunfo, pero no aprovechó sus situaciones.

"Básicamente son dos puntos que se dejan en casa", así definió el partido el entrenador. En este octogonal será vital hacerse fuerte de local y un empate puede costarte caro al terminar la Eliminatoria. El resultado igualado en cero terminó sabiendo a muy poco para una selección en ascenso.

"Creo que al final si de una cosa tal vez estoy satisfecho es el esfuerzo que los jugadores pusieron, se comportaron (bien), no se achicaron, ya habíamos hablado eso, eso me llena de alegría, pero también hubiera querido ganar, en casa tenemos que sacar la mayoría de puntos que podamos. Me voy satisfecho no por el empate, sino por el esfuerzo de los muchachos", agregó Hugo Pérez.

También se refirió a si salen al campo de juego con la presión de ganar si o si: "No salimos obligados, sino que tenemos el deseo de ganar que es diferente. Tenemos que hacer feliz a la gente, eso para mí es importante, pero no es presión. La obligación nuestra es comportarnos bien, seguir trabajando y no estar satisfecho por este empate. Vamos a hacer todo lo posible por sacar un gane".

Para finalizar, contó lo que espera para los partidos que siguen de las Eliminatorias: "Tenemos que estar preparados, porque los partidos al igual que hoy van a tener lucha, entrega, hay que ponerle más fútbol, lo que quiero, lo que deseo, que corra más la pelota".