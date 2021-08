Hugo Pérez: “Nunca dije que nuestra liga fuera mala”

Los presidentes de los clubes de la Liga de El Salvador dieron a conocer que no prestarán a sus jugadores antes de la fecha acordada, tal como lo había solicitado el seleccionador nacional Hugo Pérez, por lo que el estratega indicó que se reunirá con ellos y también dejó claro unas palabras que se malentendieron días atrás.

“Cuando digo que los niveles son diferentes no digo que la liga sea mala, el día que yo diga que es mala se los diré, nunca he dicho eso, simplemente que los niveles son diferentes entonces espero que no sé que es lo que pasó, pero lo que me interesa es que el jugador nacional cuando llegue de regreso a su club tenga el mismo nivel que muestra en la Selección”, dijo Pérez.

������ | Encabezados por el profesor Hugo Pérez, la #SelectaMayor ya llegó al aeropuerto, listos para abordar ✈️����



��������#ElSalvador #UnidosPorUnSoloObjetivo pic.twitter.com/UXE76sgJE8 — La Selecta (@LaSelecta_SLV) August 19, 2021

“No haré tanto drama, el día que yo les quiera decir algo se los diré a ellos bien clarito, personalmente y luego a los medios de comunicación, pero en general los jugadores que tenemos en la liga son interesantes, con potencial en nuestra liga y agregando los que vienen afuera, esos suben nivel para ellos y para los clubes”, agregó.

El entrenador estadounidense de origen salvadoreño dio a conocer que el lunes cuando regrese al país se reunirá con los presidentes de los clubes, la cual espera que todos lleguen a un acuerdo, porque su principal objetivo es que todo sea en beneficio de la Selección de El Salvador, para que se haga un buen papel en los siguientes juegos.

“Yo tengo una reunión con ellos (presidentes) y quiero aclarar algo, creo que es importante que la Fesfut, los clubes, la Selección Nacional, cuerpos técnicos, todos estemos de acuerdo para el bien del futbol nacional”, finalizó el entrenador Hugo Pérez.