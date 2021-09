Honduras Progreso vs. Motagua: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego por la fecha 7 del Apertura 2021 de la Liga Nacional de Honduras

Honduras Progreso vs. Motagua se enfrentarán en la séptima jornada del Torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional de Honduras. Las águilas azules, con un partido menos y sin Licona, Pereira y Rodríguez que están disputando el Octagonal Final, tienen la posibilidad de igualar a Olimpia en la cima, con 14 puntos. Pero para eso deberán vencer a los arroceros, que han dejado buenas sensaciones en su último partido y quieren salir del penúltimo lugar.

Honduras Progreso vs. Motagua: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El partido se disputará el sábado 4 de septiembre, a las 19:00 horas catrachas, en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Tigo Sports.

Honduras Progreso vs. Motagua: cómo llegan los locales

Los dirigidos por Jhon Jairo López acumulan un triunfo (2-0 vs. Victoria), tres derrotas (1-2 vs. Marathón, 0-3 vs. Lobos UPNFM y 1-2 vs. Olimpia) y dos empates 1-1 vs. Platense y Vida, en la última fecha. En dicho encuentro, los arroceros comenzaron ganando con un golazo de taco de Geovany Martínez (14'). Pero la insistencia de los cocoteros dio resultado sobre el final, cuando Edson Fúnez igualó el cotejo con un riflazo desde fuera del área.

Honduras Progreso vs. Motagua: cómo llegan los visitantes

El desempeño de las águilas azules de Diego Vázquez ha ido in crescendo. Del mal rendimiento en el clásico contra Marathón, en el cual cayeron 0-2, se repusieron con un triunfo ante Olimpia por 3-2. Sin embargo, quieren volver a la senda del triunfo puesto que han empatado sus últimos dos juegos: 3-3 vs. Real Sociedad y 0-0 vs. Lobos UPNFM, ante quienes tuvieron un hombre más durante la mayor parte del encuentro pero no pudieron traducir el dominio en goles.

Honduras Progreso vs. Motagua: último partido entre ambos

La útima vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 11 de abril, en la decimoprimera jornada del Clausura 2021. Aquel día Motagua se impuso 5-2 con goles de Roberto Moreira (22' y 71'), Iván López (38' y 49') y Carlos Fernández (75'). Los goles de Lobos UPNFM corrieron por cuenta de Rafael Agámez (34' y 59').