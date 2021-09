Ex árbitro mexicano Felipe Ramos Rizo, cruzó nuevamente al arbitraje de Guatemala

El arbitraje de Guatemala fue protagonista una vez más por sus malas decisiones, desde el punto de vista del ex árbitro mexicano Felipe Ramos Rizo, quien fue muy crítico a través de sus redes sociales por una jugada en particular en el encuentro entre Coatepeque vs Quiche de la Liga Nacional de Guatemala en la Liga de Ascenso. Lo cual, también tuvo bastante repercusión.

Ahora como analista del arbitraje en ESPN, Felipe Ramos Rizo, dedicó unas líneas en su cuenta oficial de Twitter para a criticar de manera contundente al arbitraje de Guatemala. Además, cuestionó la capacitación de los árbitros chapines. En esta ocasión una jugada polémica en el partido entre Coatepeque y Quiche que debió ser sancionada con tarjeta roja, el principal tan solo mostró la cartulina amarilla.

Felipe Ramos Rizo cruzó al arbitraje guatemalteco

"Parece que en Guatemala tienen serios problemas con el arbitraje, que tiene que pasar para expulsar a un jugador, casi le arranca la cabeza y amonesta. Coatepeque vs Quiche quien los capacita"; argumentó el ex árbitro mexicano Felipe Ramos Rizo a través de su cuenta oficial de Twitter. Publicación que tuvo comentarios a favor y en contra. Tomando en cuenta que en México los arbitrajes tampoco es que sean de talla mundial.

Parece que en Guatemala tienen serios problemas con el arbitraje, que tiene que pasar para expulsar a un jugador, casi le arranca la cabeza y amonesta. Coatepeque vs Quiche quien los capacita. pic.twitter.com/yEDZpFH1Dl — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) September 24, 2021

Cuando el partido entre Coatepeque y Quiche transcurría cerca de los 20 minutos del primer tiempo, ocurrió una jugada peligrosa que derivó en una entrada con un botín de un jugador a la altura de la cabeza de un rival. El principal guatemalteco tomó la decisión de sacar tarjeta amarilla y no expulsó al infractor. Y esta fue la jugada que trajo como consecuencia que el ex árbitro mexicano tomara postura.