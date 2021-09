El cuerpo técnico de El Salvador pide paciencia

La Selección de El Salvador perdió ayer 2-0 ante su similar de Guatemala, en un partido en el que se esperaba un triunfo tomando en cuenta que el rival tuvo a varios debutantes en su plantel, pero al darse todo lo contrario, los cuestionamientos no se hicieron esperar y en especial porque desde la eliminatoria mundialista no se han tenido buenos resultados.

Gerson Pérez, asistente técnico y también entrenador de las categorías juveniles, salió al paso y dio su punto de vista acerca de la derrota contra los chapines, valorando el esfuerzo de los jugadores porque también se contó con elementos Sub-18 y Sub-20, como parte de la planificación para la Copa del Mundo del 2026.

“Entendemos que no es el resultado que se quería. Creo que somos los primeros en querer ganar. Nosotros queremos apoyar a los jóvenes y no va a ser fácil en algunos durante el proceso. Pero el juego internacional les va a ayudar a los muchachos. Aunque no se vio lo que queríamos en conjunto. Si pudimos ver algunas características de algunos jóvenes que se necesita empezar a pulir para el 2026”, publicó Pérez en su cuenta de Twitter

“Si no podemos por fechas fifas llevar el grupo de copa oro y octagonal entonces se tiene que ver a los del otro ciclo. Puedes ser que algunos no estén. Puede ser que las falte un par de años. Pero si no se hace ahorita, entonces cuando? Yo quiero ganar hasta en las canicas, pero se tienen que ver los jugadores en ambientes reales. Con presión. Cuando se habla de proceso de 2026. Esto es. Es a veces sufrir”, agregó.

“Las piezas se empiezan a poner, los grupos van a mejorar. El cuerpo técnico y los jugadores. Trabajan 2 o 3 veces al día. Y eso nos va a mejorar. Apoyen a los muchachos. Ellos lo hacen por el país y son los primeros en querer dar más. Seguimos trabajando. Ahora Panama”, finalizó