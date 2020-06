Garrido volvió a arremeter contra Olimpia: "Fueron de lo peor"

El futuro de Luis Garrido sigue siendo una gran incertidumbre. El mediocampista se encuentra con contrato vigente en el Córdoba, de la Tercera División de España, pero ya le avisaron que no será tenido en cuenta y se quedará libre cuando termine la temporada. El catracho jugó solamente 46 minutos con la camisa de los ibéricos y fue muy perjudicado por el parate por la pandemia.

El rumor más fuerte que corre es una posible llegada al Motagua, un noticia que sorprende debido a que surgió de las inferiores de Olimpia. Pese a que dio sus primeros pasos en el Albo, Garrido contó que lo trataron muy mal allí y eso hace que no tenga ganas de regresar. Además, los aficionados tampoco tienen buena relación con él y esto haría que aumenten sus ganas de jugar en el máximo rival.

Garrido sintió que no lo cuidar en el Olimpia. (Diez)

Sobre esto habló en una entrevista con Diario Más: “A Olimpia no regresaría por dignidad, los directivos en su momento fueron de lo peor, me trataron muy mal, cuando me vieron destrozada la rodilla me corrieron, me dijeron que podía jugar con el equipo que yo quisiera, luego cuando me recuperó Motagua llegué a pedir mi finiquito a los blancos y ellos salieron con un contrato, son cosas increíbles”.

Y agregó sobre sus problemas en el Crema: “Nunca me trataron bien en Olimpia, Osman Madrid me corrió tres veces, pero yo me aguanté porque quería triunfar, así que no me sorprendió que me echaran lesionado, Osman de portó muy mal. Pensaron que no me iba recuperar, no sé porque Osman dijo mentiras, al final le sacó lo bueno a todos y le doy gracias a Dios por todo lo que hace en mi vida".

Para finalizar, Garrido se refirió a la posibilidad de ir a las Águilas Azules y reconoció su fuerte interés para sumarse en las próximas temporadas, aunque recalcó que por ahora no hay nada avanzado en las negociaciones: “Me gustaría jugar en Motagua, pero no he tenido acercamientos, sería maravilloso porque ellos me abrieron las puertas, estoy en deuda con ellos”.