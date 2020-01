Gabriel Torres hizo doblete con Independiente del Valle

¡¡DOBLETE DE GABYGOL ����⚽��!! . Gaby Torres marcó los dos tantos en el empate 2-2 de Independiente del Valle ante el Sporting Cristal en partido de pretemporada jugado en Perú ����. #LegionariosRPC

A post shared by deportesrpc (@deportesrpc) on Jan 19, 2020 at 7:11pm PST