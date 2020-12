Christian Bolaños confiesa tener una oferta desde Costa Rica

Con el fin del 2020 llega también el cierre de distintos torneos, o al menos la pausa de las temporadas en distintas ligas del mundo. Esto, a su vez, da pie al típico mercado de fichajes, donde los clubes salen en búsqueda de elementos que ayuden a mejorar su andamiaje, para así cumplir los objetivos propuestos.

Costa Rica no está exento de ello. Hemos presenciado varios movimientos en los últimos días, entre altas; bajas; renovaciones y retornos. Sin embargo, en un futuro próximo, podría haber un gran desembarco en tierras ticas: el del experimentado legionario Christian Bolaños, que es agente libre.

Él josefino viene de descender de la Eliteserien noruega con el IK Start, por lo cual el vínculo contractual que los unía quedó sin efecto. Por ello, al ser consultado por Teletica Deportes sobre posibles destinos, reveló que tiene una oferta de un club grande de Costa Rica, aunque advirtió de antemano que no se trata del Saprissa.

Christian Bolaños: ''Tengo una oferta de un grande de Costa Rica que no es Saprissa''https://t.co/eGUCapqqoq pic.twitter.com/ZoL5nGUTE1 — Deportivas Columbia (@DeporteColumbia) December 23, 2020

"Tengo que decir que sí, pero prefiero dejarlo hasta ahí para no entrar en un circo en estos momentos porque todo está muy reciente, acabo de terminar, pero la respuesta es que sí", explicó. Además, añadió: "Si Saprissa quiere contar con mis servicios tendría que conversar, ver si ellos tienen algún acercamiento".

"Me he ganado las opciones y mis posibilidades a punta de mucho esfuerzo y trabajo. Por mi cabeza no pasa cerrarle las puertas a nadie, estoy anuente a escuchar ofertas de todo lado y ya veremos qué va a suceder", concluyó.