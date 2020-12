Fabián Coito: "Romell Quioto es un jugador que puede ir a Europa"

En una entrevista exclusiva para Fútbol Centroamérica, Fabian Coito habló sobre muchos futbolistas hondureños que está en su radar. El director técnico de la Selección Nacional de Honduras tuvo elogios para uno de los que ha sido sus dirigidos: Romell Quioto. Según el estratega, el futbolista del Montreal Impact está cerca de tener el nivel para jugar en el fútbol Europeo, entra otras cosas.



¿Le gusta Quioto como '9'?

"Te acordás que contra Jamaica el jugo de delantero centro, tuvo una chance clara de gol, no estaba en su mejor momento y con un poco de inactividad, no tuvo un gran rendimiento, pero era un momento especial del yo he tenido muchas comunicaciones con él", empezó diciendo. Seguido a eso, también tuvo elogios para su colega Thierry Henry, a quien consideró parte importante en el momento del delantero.



"Lo he felicitado por aprovechar el cambio de aires, de entrenador, de equipo. Hemos conversado más de una vez, lo veo bien y creo que ha ayudado mucho su entrenador, que ha sido un gran jugador en esa posición. Quizás Romell se sintió valorado nuevamente, es un jugador con condiciones y está en una muy buena edad", agregó.

"Está más cerca del arco, que es lo que le gusta. Sigo pensando que tiene que tener más movilidad y creyendo que puede; para mí es un jugador que puede a ir a Europa, tarde o temprano se lo puede poner como objetivo en estos dos años que tiene de contrato. Y eso nos beneficiaría a todos, pero si me parece una buena alternativa, tiene remate de cabeza y presencia de área", concluyó.