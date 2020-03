Ex jugador del Barcelona da positivo de Coronavirus

El ex guardameta del FC Barcelona, Rustu Recber, ha dado positivo de Covid-19, según confirmó hace unas horas su señora esposa, Isil Recber.



"Me hubiera gustado dar mejores noticias sin dejar de ser transparente sobre la verdad, pero lamento decir que mi esposo está hospitalizado con el diagnóstico de Covid-19. Todo estaba bien cuando, de repente, desarrolló síntomas realmente rápidos y todavía estamos en estado de shock. Estos son tiempos críticos y difíciles", empezó diciendo en la publicación.



"Mi único pedido es que las personas sean conscientes y sean respetuosas. Mi examen fue negativo, al igual que el de mis hijos. Él está en el hospital y no se nos permite verlo. Esta es la parte más difícil, no poder estar con él. Dios es grande y Rustu está encomendado a los médicos turcos. Estos días también pasarán. Por favor, no dejen de rezar por él. #YouAreStrongRR", concluyó.