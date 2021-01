Es un hecho: Eric Calvillo jugará para la selección de El Salvador

El Salvador sigue reclutando jóvenes promesa que le puedan dar un salto de calidad en su nivel competitivo. En esta ocasión, se ha confirmado que Eric Calvillo aceptó ponerse la azul y blanco el próximo Preolimpico de Concacaf.

La información se desprendió oficialmente por parte de los San Jose Earthquakes, que mediante un comunicado expresó el deseo de su jugador de formar parte de la selecta sub 24 en el campeonato rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Eric Calvillo, estadounidense de madre salvadoreña.

Según la institución norteamericana, el mediocampista se comprometió con La Selecta a pesar de que formó parte de selecciones juveniles estadounidenses, tanto a nivel sub 15, sub 17, como sub 19.

Sin embargo, Calvillo es hijo de una salvadoreña, por lo tanto era perfectamente elegible para ponerse los colores del país de su madre. Cabe destacar también, que en la MLS suma 184 minutos, una asistencia, y 12 aparaciones desde que firmó con los 'Terremotos'.

El Salvador está ubicado en el Grupo "B" del Preolímpico de Guadalajara junto con Canadá, Honduras, y Haití, y a quienes enfrentará el 14, 16, y 18 de marzo, respectivamente. Por parte de Eric, el mediocentro ha jugado en la USL con el Reno FC las ultimas tres temporadas, donde ha estado a préstamo por parte de los 'Quakes'.