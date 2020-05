Es real: otro grande de El Salvador quiere a Fito Zelaya

Pese a estar encaminada su vuelta a Alianza, Rodolfo Zelaya todavía no es jugador de los Paquidermos. El atacante se está desvinculando de Celaya de la Segunda Divisón México, tras que se informará que no habría ascensos en el país norteamericano por 5 años y esto dejaría un ascenso sin motivaciones para jugar. Además, el ex-equipo de Fito no abonó su sueldo todavía y el malestar es grande.

Más allá de que el interés de él es volver a su ex-club, el atacante confesó que lo fue a buscar otro grande de El Salvador: "Al quedar libre definitivamente retorno al país con mi familia, realmente debo arreglar mi situación, hubo pláticas con Alianza, mi primera opción son ellos, admito que hubo otra tentadora oferta de uno de los equipos grandes del país pero Alianza me habló de esa posibilidad".

Sin nombrarlo, el futbolista dio a entender que desde FAS lo llamaron para incorporarse, pero el amor por los Albos sería más fuerte. Además, contó que todavía siguen viendo ofertas: "Mi representante está viendo también otras opciones, pero mi interés de retornar al Alianza son reales, incluso puedo decir que incluso me he bajado salario para firmar con ellos, el otro equipo que ofertó pujó fuerte en cuanto al salario y con otras prestaciones".

Y agregó: "Quiero jugar con Alianza, repito no me importó bajarme mi salario pero media vez que uno no firme primero su finiquito con el Celaya no puedo asegurar nada. Mi deseo es retirarme ahí. estoy dispuesto a mi regreso al país de entrar en cuarentena con mi familia si así es requerido, la verdad deseo retornar al país pero mi problema administrativo con Celaya me impide hacerlo por el momento".

Gran declaraciones del futbolsita en una entrevista con El Gráfico. Parece que se encamina su vuelta a Alianza y será cuestión de tiempo para que termine de cerrarse este regreso. El coronavirus ha complicado un poco las negociaciones, pero todo indica que llegarán a buen puerto. Fito es muy deseado por muchos equipos debido a su nivel y no sería raro que sea llamado hasta por equipos extranjeros, pese a eso, todas sus intenciones son la de jugar en los Paquidermos.