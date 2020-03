Emotiva anécdota de Keylor y Bolaños en el mundial de clubes: "usted me apadrinó"

En el año 2005, Saprissa escribió las páginas más lindas de su historia; se jugaba el Mundial de Clubes en donde el equipo terminó saliendo tercer lugar. Sin embargo, en un live en Instagram entre Keylor Navas y Christian Bolaños, el guardameta también contó una anécdota personal que vale la pena recordar.





El ex morado reveló como quería cuidar un dinerito que les había dado el club, pero luego apareció el 'Bola'...acá la historia:



"Cuando fuimos con Saprissa al Mundial de Clubes, nos habían dado una platica y yo necesitaba pagar una cosa de la familia, por lo que decidí no gastarla" empezó relatando el portero.

"Entonces nos dieron libre un día para conocer y hacer compras, pero yo preferí quedarme en el hotel. En eso llegó Bolaños y me pregunta qué compré, y yo le dije que nada, que no había salido. Y le digo 'que compró usted' y me dice 'unas cosas para escuchar música'", siguió contando.



Al final me dijo: " 'mándelo a comprar y yo hago un gol y nos ganamos ese premio'. Al otro día la bajó de pecho, hizo gol (contra Sydney FC), clasificamos a siguiente fase y nos ganamos el premio. Bola no se agrande, pero usted en ese momento fue uno de los que me apadrinó", concluyó.

Cabe destacar que el joven Keylor Navas no era titular en ese equipo morado, donde el que resguardaba los tres palos era José Francisco Porras, que también ejercía como capitán.