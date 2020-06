Emilio Izaguirre no renueva y otro club de Honduras se lo quiere robar

Emilio Izaguirre ya no tiene contrato vigente con el Motagua, por lo que estará en condición de libre proximamente si esto no se resuelve, según el mismo ha confirmado a Cinco Deportivo. Esto ha despertado inmediatamente el interés de muchos, especialmente de Ricardo Elencoff, presidente de Real Sociedad, quien ha manifestado su deseo de ficharlo.

"Un grande sin contrato. Si no lo renueva un club de los grades del país, aquí nos gustaría tenerlo para que venga a enseñar a nuestros jóvenes y alegrar nuestra gente. ¡Grande Emilio! Saludos", manifestó el mandamás de la entidad catracha en su cuenta oficial de Twitter, evidenciando su anhelo de tenerlo en las filas de la institución.

Emilio Izaguirre en la Selección (Foto: Hector Vivas)

Lo cierto es que el lateral izquierdo con dilatada trayectoria europea ha manifestado que, si bien desea continuar en el fútbol, lo haría solamente en Honduras. "Estuve casi 10 años fuera. Este años pusimos a los niños en la escuela y están felices en Tegucigalpa, no desean cambiar. Han estado en tres países, fue difícil para ellos. Ahora queremos radicar aquí. Si Motagua no cuenta conmigo hay que buscar lo mejor para mi familia", expresó.

En relación a su situación contractual, indicó: "No tengo contrato con Motagua. No sé si voy a seguir, no me han confirmado nada. Espero que esto se resuelva en esta semana. No sé qué va a pasar conmigo. Lo importante es que el fútbol comience lo más pronto posible". Además, aseguró que en caso de no seguir en el azul "no cierro las puertas a nadie".

Finalmene, en cuanto a la Selección, detalló: "Hablamos con Maynor que la idea es cerrar con broche de oro y clasificando a tres mundiales. Mi anhelo es jugar una Copa del Mudo, ganar un partido y clasificar a la siguiente fase. Faltan dos años, todo es posible".