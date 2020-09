¡Eliminatorias de Concacaf se trasladarán para el 2021!

Las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar de 2022 estaban pautadas para jugarse entre octubre y noviembre respetando las medidas sanitarias debido a la pandemia. Sin embargo, esta situación no se ha controlado y todavía no se le eucuentra una cura. Y a tan solo semanas para que esto podría haberse llegado a cabo, las condiciones no están dadas.

El periodista de ESPN , Jorge Ramos, informó que esto se hará oficial por videoconferencia el próximo miércoles a todos los países involucrados para estas eliminatorias. Además, en un caso particular, el profesor Carillo por parte de El Salvador, ya había anunciado previamente que no jugarían en octubre las fechas ante Granada y Montserrat.

Todo esto también ha afectado porque muchos países todavía mantienen cerradas las fronteras por el COVID-19, lo que hace imposible poder realizar con alguna normalidad algún evento deportivo, por ende la integridad de los jugadores no está asegurada. Ni tampoco la del cuerpo técnico y la prioridad es evitar y hacerle oposición al virus chino.

�� ¡Sin eliminatorias mundialistas en 2020! ��



❌ CONCACAF suspendería las jornadas de octubre y noviembre. @PolancoESA con los detalles ��https://t.co/GIMPj2ZE7k — ESPN Guatemala (@ESPN_GT) August 31, 2020

Durante las próximas horas se haría oficial este anuncio sobre la postergación de las Eliminatorias de Concacaf al Qatar 2022 para el año 2021 producto de la pandemia del Coronavirus. La curva del virus tampoco ha podido bajar en los países involucrados. Y por ende la situación está muy complicada y los juegos para este 2020 no se podrán realizar bajo ningún concepto.