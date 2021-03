Hugo Carrillo revela exigencias económicas de jugadores que renunciaron a La Selecta

Los fanáticos del fútbol en El Salvador atravesarán semanas más que dinámicas, teniendo en cuenta que la Selección Sub-23 disputará desde el viernes el Preolímpico de la Concacaf rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio, mientras que la Mayor iniciará su camino en las Eliminatorias para Qatar 2022 ante Granada y Montserrat el 25 y 28 de marzo respectivamente.

Sin embargo, complicaciones se han presentado para la incursión en este último evento. Es que seis jugadores de La Selecta han renunciado a su convocatoria, por un desacuerdo económico según reveló Hugo Carrillo, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), en conferencia de prensa.

"Narciso Orellana, Juan Carlos Portillo, Marvin Monterroza, Jonathan Jiménez, Henry Romero y Rodolfo Zelaya decidieron no continuar con la Selección, tras una reunión con el presidente Carrillo", mencionó en esa misma rueda el entrenador del combinado cuscatleco, Carlos de los Cobos.

Las declaraciones de Hugo Carrillo en cuanto a la propuesta que presentaron algunos jugadores en este proceso eliminatorio. pic.twitter.com/MB2k4a2JL1 — EL GRÁFICO (@elgraficionado) March 17, 2021

"En esta fase pedían ellos 3.000 dólares por partido (ganado), y pedían 400.000 dólares por pasar a la siguiente fase. Pedían 1.500 dólares para ser convocados para esta fase. Eso era lo que ellos estaban solicitando dentro de la negociación, manteniendo los gastos de bolsillo (100 dólares libres)", enumeró el mandamás de la Fesfut, agregando en diálogo con El Gráfico que también solicitaban mil dólares por partido perdido y dos mil por empatado.

Si bien las negociaciones con esos atletas no llegó a buen puerto, Carrillo señaló que "el resto de jugadores sí estaban de acuerdo con los incentivos que la FESFUT les iba a dar". "Nosotros no queremos comprometernos con cosas que no podamos cumplir", concluyó.