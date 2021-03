Edgar Alguera: representará a El Salvador y fue tentado por el Barcelona

La lista de convocados de El Salvador para el Preolímpico de Guadalajara tuvo varias caras nuevas y entre ellas está la de Edgar Damián Alguera. Es un joven guardameta de 17 años que ataja en la Academia de Fútbol del San José Earthquakes. Nació en Estados Unidos, pero tiene ascendencia cuscatleca y decidió representar a los centroamericanos.

El juvenil habló en una entrevista con Los Provocadores y contó que estuvo muy cerca de fichar para La Masía del Barcelona cuando era más chico. El futbolista explicó los motivos que terminaron haciendo caer la posibilidad de dar sus primeros pasos con uno de los clubes más grandes e importantes del mundo.

“Cuando tenía trece años, fui a jugar con el Cornellat en Barcelona; estuve ahí entrenando y jugué un amistoso en La Masía contra el FC Barcelona. Me ofrecieron un contrato pero no se pudo porque no tenía un pasaporte europeo”, declaró Edgar Alguera sobre como casi llega a una de las inferiores más destacadas de Europa.

Explicó como es su situación profesional actual: “San Jose Earthquakes tiene mis derechos aunque no tengo un contrato con ellos. Ahora estoy con la Sub 20 y pronto estaré con el Sub 23. Hace unos meses Philadelphia Union ofreció cien mil dólares para mis derechos, pero San Jose no aceptó”.

Para finalizar, Alguera narró como vienen las prácticas: “El trabajo de día a día es de posesión de balones, rondos pequeños para salir al arco, nos llevamos muy bien con la recuperación de los partidos. Muy agradecido por la ayuda que nos han dado. Pienso que no nos confiamos de ningún rival, los vemos igual a todos, eso nos puede afectar en el partido. Vamos paso a paso y un partido a la vez”.