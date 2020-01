El ultimátum de Bryan Ruiz al Santos

Bryan Ruiz ha realizado en la tarde del domingo un fuerte descargo en su cuenta oficial de Twitter, dándole un marcado ultimátum al Santos, instándolo a aclarar su complicada situación.

"Mi posición oficial. Si quieren que me quede, me quedo disponible para jugar y dar mi mayor esfuerzo (como siempre ha sido). Pero, si quieren que me vaya, deben pagarme lo que se me debe para poder hablar de rescisión. De no cumplirse alguno de los supuestos deberé luchar por mis derechos", esgrimió en la mencionada red social el volante costarricense.

La actualidad del tico es un tanto dicotómica: no es tomado en cuenta por el entrenador Jesualdo Ferreira, pero no quieren rescindir su contrato debido a la fuerte suma de dinero que deberían desembolsar por ello.

El futbolista no ve acción desde noviembre del 2018, aunque se mantiene entrenando con regularidad incluso siendo marginado del primer equipo.