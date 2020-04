El privilegio que le dan a Ronaldinho en prisión y que otros presos no tienen

En medio de toda esta crisis mundial por el coronavirus, hay una estrella del fútbol que está encerrado en un país que no es el suyo. Se trata de Ronaldinho que siga en prisión y parece que no se librará fácilmente. Cumple una condena por ingresar a Paraguay con un pasaporte falso, en el que se le cambiaba la nacionalidad al ex-Barcelona. Además, no podía salir de Brasil por estar proceso por delitos ambientales.

Pero estar entre las rejas no lo priva de seguir mostrando toda su calidad con la pelota. Sigue haciendo de las suyas en el torneo entre los internos. Participó en una amistoso de fútbol de salón y podría formar parte del torneo de presos. Varios equipos se pelean por él y prometen hacer lo que sea para que su sume a ellos. Su magia sigue intacta y se vio en algunos videos que circulan por las redes.

Cuando fue escoltado a la carcel.

El brasileño formó parte de una competición de fútbol-voley y logró llegar a la final. Terminó perdiendo junto a su compañero contra un asesino y un culpable por robo. Pero no todo es deporte en la prisión, Ronaldinho también cuenta con beneficios dentro de su celda. Es el único que tiene permitido tener un celular encima. Está siempre conectado y es muy activo en las redes sociales.

Mientras tanto en la cuarentena de Paraguay.



Casual Ronaldinho Gaúcho jugando Piki Volley �������� pic.twitter.com/4crEI6xbHn — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) March 29, 2020

El surgido en Gremio tiene contacto con su familia y ex-compañeros que le mandan apoyo constante. Es un privilegio enorme, comparado a los demás presos que deben esperar su turno para usar los teléfonos públicos del penal o las visitas semanales pactadas. Pese a esa diferencia, ninguno arremete contra él y parece ser aprobado por la mayoría. Crease o no, entienden que este pasando esto.

Según informó Marca, Ronaldinho habló durante varios minutos con Carles Puyol. El ex-capitán de Barcelona lo contactó a su móvil y charlaron por un rato. El español se mostró preocupado por su estadía allí y prometió ayudarlo en lo que pudiera. Por ahora, el brasileño deberá estar unos meses más hasta que se decida que pena efectiva le derán. Mientras, seguirá demostrando su magia con la pelota.