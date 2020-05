Justicia de Paraguay sospecha que Ronaldinho visitó el país por cuestiones ligadas a juegos ilegales

Según el periódico Jornal de Brasilia, el nuevo problema legal de Dinho estaría relacionado con el negocio ilegal y estarían relacionados con su viaje a Paraguay. El diario suramericano detalla que una de sus propiedades en el barrio de Ipanema, en la ciudad de Porto Alegre era utilizada para la realización del juego clandestino.

El exfubolista brasileño Ronaldinho Gaúcho cumple arresto domiciliario en un lujosos hotel de Asunción "confiado en la Justicia paraguaya" para someterse a la causa por entrar al país con pasaporte falso. Ronaldo de Assis Moreira y su hermano Roberto se beneficiaron de una medida alternativa concedida por un juez tras el pago de una fianza de 1,6 millones de dólares, que puso fin a su estancia en la sede policial donde cumplieron un mes de su prisión preventiva.

El ídolo jugó al fútbol mientras estaba en la cárcel.

El retorno a prisión para Ronaldinho no está descartado luego que Jornal revelara documentos registrados en un notario y el otro en el Tribunal de Justicia de RS. Estos hacen una supuesta relación de Ronaldinho como propietario del lugar donde se realiza la acción ilegal de un empresa llamada Winpoker. Allí trabajó uno de sus primos, como portero, y una tía, como responsable de las comidas, explica la investigación del medio brasileño.

El domicilio operaba como una discoteca, Planet Music Hall, que fue comprada por el ex futbolista pero que cerró en 2013 tras un incendio que mató a 242 personas. Para ese entonces, el funcionamiento del lugar no era llevado adelante por el ex jugador y su hermano, sino que lo tenía una tercera persona.

En el portal, Jornal también relata que el juego ilegal funciona en la parte posterior del establecimiento de Ronaldinho y era llevado adelante por la compañía Winpoker, registrada bajo el nombre de Amir Ibrahim Karam. El juego está prohibido en Brasil desde 1946, pero la decisión no impedido la creación de diferentes mafias que se dedican a esta actividad de forma ilegal.