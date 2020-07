El misterioso silencio del Saprissa sobre la venta de Manfred Ugalde a Europa

Hace algunas semanas atrás, Saprissa hizo oficial la salida de Manfred Ugalde. Una de las máximas promesas del fútbol costarricense fue comprado por el Lommell S.K. de Bélgica, un equipo que pertenece al Grupo City. El futbolista de 18 años estará en un club que comparte los dueños con el Manchester City, New York City, entre otros.

En su momento, desde el Morado habían confirmado que la compra se había hecho en 3 millones de dólares. Días más tarde, la cifra que se decía era algo menor al millón. Nunca se supo a ciencia cierta cuánto fue el monto que pagaron para quedarse con una de las joyas ticas. Las dudas empezaron a girar en la prensa y en los aficionados del Sapri.

Manfred es una de las promesas más importantes del fútbol tico.

Distintos medios intentaron hablar con directivos del Monstruo para confirmar la cifra en la que fue vendido el mediocampista, pero todos se negaron a responder. En los comunicados de ambos clubes no se informó los dólares por los que se realizó la transacción y la incertidumbre siguió en aumento.

Manfred Ugalde, mejor sub 20 del apertura 2019 ���� pic.twitter.com/DxE6oWZRL5 — Deportivo Saprissa �� (@SaprissaOficial) July 25, 2020

Un periodista del Diario Extra confirmó que habló con Manfred y él confesó que le indicaron que no puede hablar del tema, pero su representante tampoco quiere hacer declaraciones. Todo indicaría que City Football Group no pagó nada y terminaría abonando una indemnización millonario que todavía no tiene un valor definido.

Muy llamativo todo lo que sucede alrededor del pase de una estrella de la liga tica. Lo que parecía ser una gran noticia para el Saprissa y para el fútbol costarricense termina siendo cubierto por una incógnita que todavía no tiene respuesta. Restará esperar la versión oficial del club sobre los pormenores del traspaso.