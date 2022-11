Alphonso Davies con tan solo 22 años de edad, es uno de los mejores futbolistas en la actualidad en su posición. Como representante de Canadá no ha sido fácil la vida para el futbolista quien tuvo una infancia realmente complicada. Ahora clasificando por primera vez a una Copa del Mundo, dejó un mensaje motivacional a través de sus redes sociales que también sirve de mucho para Concacaf, que claramente no es una de las Confederaciones fuertes para Qatar.

Canadá realizó una excelente Eliminatoria dominando la clasificación en Concacaf y ahora tendrá la oportunidad de disputar su segunda cita mundialista tras ir al Mundial de México en 1986. Grupo F junto a Bélgica, Croacia y Canadá. Sobre este escenario y tomando en cuenta la actualidad, los canadienses tienen serias posibilidades de avanzar a los octavos de final.

Mensaje de Alphonso Davies

"¡Se suponía que un niño nacido en un campo de refugiados no lo lograría! Pero aquí estamos ¡a punto de ir al Mundial!. No dejes que nadie te diga que tus sueños no son posibles. ¡SIGUE SOÑANDO, SIGUE CUMPLIENDO!", escribió Alphonso Davies a través de sus redes sociales y ya se encuentra listo para afrontar la Copa del Mundo con la Selección de Canadá.

Alphonso Davies nació en un campo de refugiados en el 2000 cuando sus padres huían de la segunda Guerra Civil en Liberia y a los cinco años llegó Canadá, junto a su familia. Luego de cinco años allí se les ofreció ser parte de un programa de restablecimiento familiar en Canadá; se les asignó primero una vivienda en Windsor, Ontario, y un año después se mudaron a Edmonton.

Su carrera futbolística creció rápidamente, se convirtió en el jugador más joven en debutar en la United Soccer League, que era como una segunda división en Estados Unidos, y fue el más joven en estrenarse en la MLS cuando solo tenía 15 años. Fue traspasado al Bayern Munich en 12 millones de dólares en enero de 2019 y se convirtió en el jugador canadiense mas caro de la historia.

Con el conjunto bávaro ya se ha consagrado 4 veces como campeón de la Bundesliga, 3 Supercopas de Alemania, 2 Copas de Alemania, 1 Champions League, 1 Supercopa de Europa, 1 Copa Mundial de Clubes. Ahora, en las puertas de una Copa del Mundo, Davies está listo para brillar una vez más y seguir dando un claro ejemplo de superación.