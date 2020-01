El "Pescadito" Ruiz destrozó a Neto Bran y este le contestó

Carlos Ruiz criticó duramente en la noche del último domingo al alcalde de Mixco y presidente del club homónimo, Neto Bran, luego de haber combatido en la "pelea del año" contra Tres Kiebres por nocaut técnico.

@netobran bueno ahora que ya experimentaste ser "atleta profesional, semi-profesional, amateur o vergüenza nacional" ya paga al plantel de MIXCO FC que tiene 6 meses esperándote. Fracasado!! — CR20FishWorldRecord (@FishCr20) January 26, 2020

"Bueno, ahora que ya experimentaste ser 'atleta profesional, semi-profesional, amateur o vergüenza nacional', ya paga al plantel de Mixco FC, que tiene 6 meses esperándote. ¡Fracasado!", lanzó el reconocido exfutbolista. Además, agregó: "Desde afuera todo se ve fácil. Imbécil".

El dirigente no se quedó callado, y respondió: "Hola, ¿Por qué me tratas así? ¡¡Nunca te hecho algo malo!! ¡¡Yo ya le pagué a mi Deportivo Mixco, no sé porque dices eso!! No creo justas tus palabras. Sobre todo porque yo te admiro mucho".

Me das pena ajena. Hace de tu vida lo que querrás pero acá hay que lidiar con tu circo/vergüenza y encima hay que explicar tus idioteces porque en países desarrollados no entienden como un alcalde se presta a esto y encima que lo mamarrachen a punta de golpes. Ridiculo!! — CR20FishWorldRecord (@FishCr20) January 27, 2020

"Me das pena ajena. Hace de tu vida lo que querrás, pero acá hay que lidiar con tu circo/vergüenza y encima hay que explicar tus idioteces, porque en países desarrollados no entienden como un alcalde se presta a esto y encima que lo mamarrachen a punta de golpes. ¡¡Ridículo!!", espetó luego el "pescadito".