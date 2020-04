Diego Vazquez acusó al Olimpia de tener "todo arreglado"

La abrupta finalización del Clausura 2020 debido al coronavirus COVID-19, luego de mucho tiempo en suspensión, causó reacciones diversas en los diferentes actores que conforman el fútbol local. Algunos se mostraron a favor de su nulidad, mientras que otros se sintieron perjudicados por la misma.

Diego Vázquez, entrenador del Motagua, fue uno de los que se quejó. Si bien se mostró de acuerdo con ponerle fin al certamen, no le gustaron varios aspectos de su definición. "Si se declara nulo, las bases del torneo son para el Apertura y Clausura, entonces son nulos los dos campeonatos. Si al Honduras le anulan al descenso entonces todo lo del torneo pasado debe ser nulo", disparó en diálogo con Diario Diez.

Alineación del Motagua, antes del COVID-19 (Foto: Diario Diez)

Sin embargo, y con contundencia, reveló que no se mostró sorprendido por lo ocurrido, acusando a "clubes grandes" de tener todo ya resuelto de antemano: "Ya sabíamos que un equipo grande tenía todo arreglado. Real España tiene gente en la Liga, Olimpia ni hablar, tiene al secretario y a Foncho Guzmán, que hace las leyes, las interpreta y las deshace. Hace lo que quiere y básicamente tenía todo arreglado antes de hacer la reunión".

���� ¡GRACIAS! afición #Motaguense por darnos siempre su enorme apoyo Ⓜ️



�� ¡SIGAMOS CREYENDO! ��



��Ⓜ️ Nunca dejaremos que la adversidad nos desaliente, nunca bajaremos la cabeza, nunca dejaremos de luchar ��Ⓜ️ pic.twitter.com/ujrZMKaZtr — Fútbol Club Motagua (desde �� ) (@MOTAGUAcom) April 30, 2020

Aún así, el argentino destacó: "Los 27 puntos están ahí, a mis guerreros los felicito. Tenemos los clásicos ganados, eso no me lo saca nadie". Además, indicó: "Marathón estaba pidendo final, y me río porque les llevamos tres puntos y como diez goles de diferencia. Por más que nos sacaran al Sub-20 no llegaban".

Finalmente, dejó en claro que la idea principal de no seguir con la liga le parece correcta: "No se puede jugar y estar pensando en fútbol ahora. Esa decisión de anular me parece acertada, lo que no me parece justo es la conveniencia en una partecita. Espero que la Liga rectifique y que, si anula, que anule el Torneo Apertura y Clausura y a los campeones".