De River a El Salvador: un futbolista argentino llega a la Liga Nacional

Durante el parate del fútbol debido al coronavirus, se empieza a mover el mercado de transferencias. Los equipos de El Salvador ya están cerrando refuerzos para armar una plantilla competitiva para la próxima temporada. Que este todo parado debido al COVID-19 no impide que no puedan ir confirmando jugadores, aunque todavía no se sepa cuando se va a volver a jugar y cuando podrán viajar al país en caso de que sean extranjeros.

Este el caso de Federico Lavallén, nacido en México pero nacionalizado argentino, es hijo de un importante entrenador en el país sudamericano. El gaucho se formó en la cantera de River y jugó algunos partidos en Libertad de Sunchales y San Miguel, de las divisiones de ascenso. El Atlético Marte confirmó en estas horas que llegará como nueva incorporación y vestirá los colores de los Marcianos.

Al respecto, el mediocampista habló en una entrevista con El Gráfico: "Se me presentó la oportunidad de ir al fútbol centroamericano y no lo dudé ya que es un fútbol en el que sé que me va a favorecer por mi forma de jugar y específicamente al Marte por el afecto que hay entre Germán Estrada y mi padre. Así que no fue una decisión difícil. El Marte es un equipo grande de allá y eso fue algo que me sedujo mucho".

Como el explicó, su llegada se vio facilitó gracias a la buena relación que hay entre Pablo Lavallén, que jugó en varios equipos de México, con el presidente carabinero. Federico también mostró su gran conocimiento de la liga cuscatleca: "Se qué es un fútbol muy fuerte, muy físico y donde hay buenos equipos como el Alianza , FAS , Águila y hay una buena competencia. El Marte siempre se ha caracterizado por llevar buenos extranjeros".

Para finalizar, se describió para que los aficionados empiezan a saber quién es y se ilusionen: "Me defino como un jugador rápido, que le gusta jugar con la última línea y sacar ventajas de mi velocidad para ganar las espaldas poder centrar o terminar la jugada. Soy un jugador que se lleva bien con el gol. Con los años uno va lustrando sus características y estos últimos años he mejorado mucho esas características sabiendo que la inteligencia es primordial en este deporte".