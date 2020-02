Dardo de Wanchope a Herediano: "Estamos habituados a la trampa"

El director técnico y ex jugador de la selección nacional, Paulo César Wanchope habló sobre las pérdidas de tiempo que se dan en el fútbol costarricenses, y no se mordió la lengua para decir nombres.



En una nota para Radio Columbia con Yashin Quesada, el estratega aseguró que la pérdida deliberada de tiempo no le abona en nada al fútbol tico, y enfatizó en lo sucedido entre Herediano y Alajuelense la última final.



"Voy a dar un ejemplo muy concreto, los partidos entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense; para mí es un irrespeto y estamos alejándonos del gran fútbol con la pérdida de tiempo que hizo el Herediano en Alajuela, y hay otros clubes que lo hacen" empezó diciendo.

Seguido a eso explicó que quien pierde es el fútbol de Costa Rica con este tipo de actitudes: "Supone que son los partidos top de nuestro país. Si a los dos o tres minutos se está perdiendo tiempo, no ganamos nada. Después queremos ir a jugar al gran fútbol y rendir... y estamos habituados a la trampa", concluyó.



Paulo Wanchope, ex jugador de Manchester City, Rosario Central, Derby County, entre otros.