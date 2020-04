Dardo de Costly a Pinto: "Una cosa es ser puteador, otra ser loco"

Carlo Costly arremetió duramente contra Jorge Luis Pinto, ex entrenador de la Selección de Honduras, a quien catalogó en varias oportunidades de "loco", así como también lo culpó del fracaso en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, en diálogo con el programa El Var de Radio América.

"Una cosa es ser puteador, otra cosa es ser loco", disparó primeramente. Además, opinó: "Yo siento que se pudo haber ido al Mundial de Rusia, pero había que saber manejar los partidos, no meterse atrás. Hay que jugar a atacar, con la pelotita. En el proceso anterior no nos estorbábamos mucho; en este, con Pinto, nos preocupábamos más por defender que atacar".

Carlo Costly tras anotar el último gol de Honduras en un Mundial

"Pinto te puteaba hasta por reírte, pero así como puteaba hacía sus loqueras, se ponía a llorar del coraje", reveló el ahora jugador del Platense. Además, habló también de su alejamiento con el combinado nacional: "Muchos me decían que porqué rechacé la Selección Nacional cuando estaba Pinto. Sí la rechacé fue por él loco ese, y yo con un carácter fuerte, entonces no nos llevábamos".

INÉDITO�� Varios años después, Carlo Costly revela si Jorge Luis Pinto les quitaba los celulares en las concentraciones y lo que él hacía, con razón no se llevaban tan bien.https://t.co/to37abUsTT — Diario Diez (@DiarioDiezHn) October 13, 2019

Además, Costly habló acerca del riguroso entrenamiento que imponía el colombiano: "Ya a esa edad no estaba para esos trotes y era cosa de locos. El jugador ya en 20 minutos de partido estaba hule, las piernas no te daban. Te mataba toda la semana para ir a jugar un partido importante contra Costa Rica y México. Ya las piernas no te daban".

En esa misma linea, añadió: "Estamos de acuerdo que te mate lunes, martes, miércoles. Ya el jueves bajar las cargas. Con Pinto las cargas físicas bajaban hasta el sábado, y ya no daban las piernas".