El portugués Cristiano Ronaldo expuso todas las incomodidades que ha venido atravesando como jugador del Manchester United, sobre todo desde la llegada de Erik ten Hag como entrenador del equipo. CR7 pasó de ser el jugador estrella de los Diablos Rojos, a un suplemente común y corriente; y esto evidentemente no le ha gustado nada al futbolista, sobre todo analizando que se encuentra en sus últimos años como jugador profesional. Ante este escenario, en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan para TalkTV, contó sus versiones de lo que ha venido ocurriendo.

Recordemos que este 2022 ha sido un año realmente complicado para Cristiano Ronaldo: en lo personal y futbolístico. Hace unos meses el portugués tuvo que enfrentar el fallecimiento de unos de sus hijos recién nacidos y a partir de allí nada volvió a ser lo mismo. Y en lo deportivo, Erik ten Hag tomó la decisión de "sentar" a CR7 en el banco de los suplentes por no estar presente en la pretemporada y además, por varios episodios de indisciplina al irse de un par de encuentros sin que estos se dieran por finalizados.

Cristiano Ronaldo rompió el silencio

"La verdad es que el Manchester United intentó forzar mi salida. No sólo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado. No solo el entrenador (Ten Hag), sino otros dos o tres muchachos alrededor del club. Me sentí traicionadoy sentí que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, sino también el año pasado", aseveró Cristiano Ronaldo en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan para TalkTV.

"No le tengo respeto a Erik ten Hag porque no me muestra respeto. Si no me respeta, nunca le voy a respetar. Quiero lo mejor para el club. Por eso vine al Manchester United. Pero tienes algunas cosas adentro que no nos ayudan a (nosotros) llegar al nivel más alto como City, Liverpool e incluso ahora Arsenal… un club con esta dimensión debería estar en lo más alto del árbol en mi opinión y no lo están, desafortunadamente”, sentenció Cristiano Ronaldo.

Después de estas contundentes declaraciones, el futuro de Cristiano Ronaldo parece estar cada vez más lejos del Old Trafford. Sobre todo porque el Mundial de Qatar 2022 arranca en seis días y ya no tendrá actividad con los Diablos Rojos hasta diciembre, una vez que finalice la Copa del Mundo. CR7 podría buscar una salida en el próximo mercado de verano en el mes de enero y ponerle un punto y final a su etapa defendiendo la camiseta del Manchester United.