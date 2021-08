Bryan Ruiz con la camiseta de Alajuelense analizó cuánto le queda como futbolista rojinegro

Bryan Ruiz no ha tenido el mejor arranque con Alajuelense en este Apertura 2021, no solamente perdieron por goleada la Supercopa ante Saprissa, sino que además no han podido registrar la primera victoria en tres encuentros disputados. Un empate y dos derrotas ha sido el saldo de los rojinegros. Esto ha traído como consecuencia que la directiva haya tomado la decisión de despedir a Andrés Carevic como director técnico del equipo y esto hizo que el capitán Ruiz tomara la palabra en Teletica Radio.

Con 35 años de edad Bryan Ruiz hace unos días ya había dejado un mensaje claro sobre su posible retiro de la Selección de Costa Rica de cara a lo que vendrá con las Eliminatorias de Qatar 2022 en Cocacaf. Así como aseguró que esta Copa Oro pasada, había sido la última con la Tricolor. Sin embargo, esta vez habló de su actividad como futbolista profesional y cuánto tiempo podría quedarle en la institución de Alajuelense.

¿Se retira Bryan Ruiz?

Para Teletica Radio Bryan Ruiz expuso varias palabras interesantes y una de ellas fue sobre su continuidad como jugador activo. "En la selección afirmé que mi rol ya había cambiado por mi edad y por diferentes circunstancias, además del cambio generacional, ya hay quedarle paso a las nuevas generaciones para que ellos puedan tomar nuevas responsabilidades con la Selección Nacional", afirmó el mediocampista costarricense.

"Con Alajuelense la situación es algo similar, yo ya voy en mi último año y medio que termina mi contrato con la Liga, pero de mi parte voy a seguir ayudando a los jóvenes para vayan haciendo que uno juegue menos. Yo cuando llegué a Alajuelense no vine en un tono de exigir titularidad o algo parecido, siempre fue con toda la disposición de ayudar", sentención Ruiz para Teletica Radio.

Desde Alajuelense esperan poder revertir el mal momento futbolístico que está atravesando el equipo y para ello necesitarán de la experiencia de un jugador como Bryan Ruiz, que a pesar de que está bajo contrato, es necesario estar en un equipo que pelee por los títulos, ya que para él, podrían ser sus últimos encuentros con los rojinegros y también como jugador activo.