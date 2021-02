Esteban Alvarado confirma que se irá de Limón FC en mayo

Si hay algo que sorprendió en el inicio del mercado de pases fue la llegada de Esteban Alvarado a Limón FC. El guardameta había dejado Herediano y todos los rumores indicaban que iba a jugar en el extranjero. El equipo que sonaba con más fuerza era el Mazatlán FC de México y hasta algunos medios daban por hecha su llegada.

El portero se terminó inclinando por los limoneros y hasta declaró que había rechazado una propuesta de Australia. Pese a las grandes expectativas que había sobre él, su equipo se encuentra último en la tabla del Clausura 2021 y es el segundo conjunto que más goles recibió en lo que va de esta temporada.

A tono con este presente, Esteban Alvarado dio una entrevista con Columbia Radio y aseguró que su futuro está lejos de Limón FC: “No me veo mucho tiempo jugando acá, la verdad es esa. Este puede ser ya mi último Torneo jugando acá. Yo solo tengo seis meses de contrato y ya veremos a ver qué pasa en el mes de mayo. Estoy anuente a escuchar ofertas de cualquier lado".

Y resaltó que su intención es continuar su carrera en el exterior: "Pero en Costa Rica no me veo jugando más, tengo algunos planes familiares y todo lo demás y ya veremos qué pasará en mayo. Voy a analizar opciones de cualquier país, de cualquier parte del mundo. No me cierro a nada, no puedo decir esta no... sino que voy a estudiar todas las alternativas que existan”.

El futbolista de 31 años jugó más afuera del país que en la liga nacional y su intención es volver al extranjero. La gran oportunidad de salir de las tierras ticas era antes del cierre del mercado y el próximo no tendrá las mismas opciones, por eso, aclara que aceptaría propuestas de destinos exóticos. Lo que está claro es que Alvarado no jugará más en la Liga Promérica.